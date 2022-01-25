Başkan Akman’dan öğrencilere ‘sömestri’ sürprizi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, karne hediyesi olarak öğrencilere ücretsiz tiyatro gösterimi imkanı sunarak sürpriz yaptı.

Tuşba Belediyesi, sanat ve kültürel etkinlikler çerçevesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenliyor. Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak sunulan tiyatro gösteriminin 24 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında belli periyotlarla gerçekleşeceği kaydedildi. HacivatKaragöz ve Nasrettin Hoca oyunlarının sergileneceği tiyatro gösterimi ile çocukların hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri sağlanacak.

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini istediklerini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu amaçla öğrencilere yönelik tiyatro etkinliği tertiplediklerini ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, yarıyıl tatilinde daha iyi dinlenmeleri ve hoş vakit geçirmeleri için sanatsal aktiviteler düzenledik. Tatilin sürdüğü iki hafta boyunca belli aralıklarla öğrencileri tiyatro ile buluşturacağız. Ücretsiz gerçekleştirilecek oyunlara tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

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