Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen yolda kalınlığı 56 metreyi geçen karda zorlu mesai sürüyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi’nin Dikmetaş mezrasında yola inen çığ temizlenmeye çalışılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 56 metreyi geçer karda yürüttüğü zorlu çalışma sürüyor. Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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