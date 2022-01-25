Dondurucu havada sıcak ikram

Van Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalardan dolayı kentin 3 farklı noktasında ücretsiz sıcak çorba dağıtımına başladı.

Kentte yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından buz gibi havada vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde hazırlanan mercimek çorbası, sabahın erken saatlerinde kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara dağıtılıyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beşyol Meydanı ile Soydan Kavşağı’nda covid19 kuralları çerçevesinde ekmek ile birlikte vatandaşlara ikram edilen çorba büyük ilgi görüyor.

Dağıtılan çorbaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış, “Aşevimizde hazırlanan çorbalarımızın ikramı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bu çorbalar kentin en işlek noktalarında dağıtılıyor. Çorbalarımız özellikle işçiler ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

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