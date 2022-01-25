Van'da kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor



Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN kent merkezi ile Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 195 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte hafta sonu ve dün aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 20 santimetreye, kırsal bölgelerde ise 1 metreye ulaştı. Yoğun karla birlikte dün kapanan yerleşim yolu sayısı 195'e ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle de Van Büyükşehir Belediyesi ve kar yağışının daha yoğun olduğu Özalp ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. Geceli gündüzlü sürdürülen çalışmaların 250 iş makinesi ve 650 personelle yürütüldüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-01-25 11:51:51



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