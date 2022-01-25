Van'da çığ timlerine arama- kurtarma eğitimi



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, olası çığ olaylarına karşı polislerden oluşan 3 çığ timine Abalı Kayak Merkezi'nde eğitim verilmeye başlandı. 5 gün sürecek eğitimin ardından çığ tatbikatı düzenlenecek.

Kentte yoğun kar yağışının ardından olası çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin yerinde ve anında müdahalesi için Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinden oluşan 72 kişilik ekibe, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi´nde karlı arazide aramakurtarma eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında 3 tim halinde eğitime tabi tutulan polislere önce teorik eğitim verildi. Ardından kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde çığ riski, çığ ile mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanın doğru kullanımı konularında uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı.

3 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpej, eğitimin verildiği Abalı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Körpej, "Özellikle Emniyet mensuplarımıza çığ üzerinde, arama kurtarma eğitimi verdik. 5 günlük bir eğitim olacak, bu eğitimin neticesinde de bir tatbikat organize edeceğiz. Verimli bir eğitim olur. İnşallah kazasız belasız bu eğitimimizi tamamlayacağız ve arkadaşlarımıza çığ ile alakalı bilmeleri gereken her şeyi aktaracağız. Özellikle sınırdaki karakollarda görevli personelimize 'çığ farkındalık' eğitim verdik. Bu eğitimin içeriğinde hangi ilçelerimizde çığ gelir. Bunu da operasyonel ekiplerimize aktardık. Toplamda yıl içerisinde yaklaşık 3 bine yakın Karayolları, VEADŞ ve kolluk kuvvetlerimizin operasyonel birimlerine bu eğitimleri verdik. En azından bu eğitimin sonunda hangi bölgede çığ kopacak, çığ koptuğu takdirde neler yapılmalı, mecburi durumlarda çığ parkuruna girilmesi gerekiyorsa ne şekilde girilir' gibi eğitimleri de aynı şekilde diğer arkadaşlarımıza da veriyoruz. Buradaki eğitim, bunun bir üst düzeyi. Toplamda 5 gün sürecek bir eğitim. Burada özellikle kar barınakları, kardaki eğitim noktalarında çığda arama kurtarma faaliyetlerini emniyet mensuplarımıza göstereceğiz" dedi.

ŞUBAT'TA 270 GÜVENLİK KORUCUSUNA ÇIĞ EĞİTİMİ VERECEĞİZ

Şubat ayında da güvenlik korucularına eğitim vereceklerini anlatan Körpej, "Sene başında güvenlik korucularımızla bir proje gerçekleştirmiştik. 4 ilçemizde 50'şer olmak üzere toplam 200 güvenlik korucumuza çığda arama-kurtarma eğitimi vermiştik. Şu anda da Van genelinde 270 güvenlik korucumuza 6 haftalık bir eğitim vereceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2022-01-25 14:30:51



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