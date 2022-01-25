Van'da çığ timlerine arama- kurtarma eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da çığ timlerine arama- kurtarma eğitimi

DHA

Van'da çığ timlerine arama- kurtarma eğitimi


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, olası çığ olaylarına karşı polislerden oluşan 3 çığ timine Abalı Kayak Merkezi'nde eğitim verilmeye başlandı. 5 gün sürecek eğitimin ardından çığ tatbikatı düzenlenecek.
Kentte yoğun kar yağışının ardından olası çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin yerinde ve anında müdahalesi için Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinden oluşan 72 kişilik ekibe, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi´nde karlı arazide aramakurtarma eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında 3 tim halinde eğitime tabi tutulan polislere önce teorik eğitim verildi. Ardından kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde çığ riski, çığ ile mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanın doğru kullanımı konularında uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı.
3 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ
Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpej, eğitimin verildiği Abalı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Körpej, "Özellikle Emniyet mensuplarımıza çığ üzerinde, arama kurtarma eğitimi verdik. 5 günlük bir eğitim olacak, bu eğitimin neticesinde de bir tatbikat organize edeceğiz. Verimli bir eğitim olur. İnşallah kazasız belasız bu eğitimimizi tamamlayacağız ve arkadaşlarımıza çığ ile alakalı bilmeleri gereken her şeyi aktaracağız. Özellikle sınırdaki karakollarda görevli personelimize 'çığ farkındalık' eğitim verdik. Bu eğitimin içeriğinde hangi ilçelerimizde çığ gelir. Bunu da operasyonel ekiplerimize aktardık. Toplamda yıl içerisinde yaklaşık 3 bine yakın Karayolları, VEADŞ ve kolluk kuvvetlerimizin operasyonel birimlerine bu eğitimleri verdik. En azından bu eğitimin sonunda hangi bölgede çığ kopacak, çığ koptuğu takdirde neler yapılmalı, mecburi durumlarda çığ parkuruna girilmesi gerekiyorsa ne şekilde girilir' gibi eğitimleri de aynı şekilde diğer arkadaşlarımıza da veriyoruz. Buradaki eğitim, bunun bir üst düzeyi. Toplamda 5 gün sürecek bir eğitim. Burada özellikle kar barınakları, kardaki eğitim noktalarında çığda arama kurtarma faaliyetlerini emniyet mensuplarımıza göstereceğiz" dedi.
ŞUBAT'TA 270 GÜVENLİK KORUCUSUNA ÇIĞ EĞİTİMİ VERECEĞİZ
Şubat ayında da güvenlik korucularına eğitim vereceklerini anlatan Körpej, "Sene başında güvenlik korucularımızla bir proje gerçekleştirmiştik. 4 ilçemizde 50'şer olmak üzere toplam 200 güvenlik korucumuza çığda arama-kurtarma eğitimi vermiştik. Şu anda da Van genelinde 270 güvenlik korucumuza 6 haftalık bir eğitim vereceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2022-01-25 14:30:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çığ bölgesindeki canlar polise emanet Polisler de çığ bölgelerinde arama ve kurtarma çalışması yapacak
YEREL HABERLER Çığ bölgesindeki canlar polise emanet Polisler de çığ ...
Van'da kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Van'da kapalı yolların açılması için çalışmalar ...
Dondurucu havada sıcak ikram
YEREL HABERLER Dondurucu havada sıcak ikram
Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma
YEREL HABERLER Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği ...
Başkan Akman’dan öğrencilere ‘sömestri’ sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan öğrencilere ‘sömestri’ sürprizi
Çığ riski bulunan mahallelere 15 gün sonra ulaşıldı Van’da karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Çığ riski bulunan mahallelere 15 gün sonra ...
Van'da baraj gölü dondu
YEREL HABERLER Van'da baraj gölü dondu
Van'da baraj gölü dondu
YEREL HABERLER Van'da baraj gölü dondu
Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu
YEREL HABERLER Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay ...
Erciş'te karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Erciş'te karla mücadele çalışması
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın acı günü
YEREL HABERLER Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın acı günü
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu!
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu!
PAK ve Özel Harekat ekipleri doğal afetlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER PAK ve Özel Harekat ekipleri doğal afetlere ...
İpekyolu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl şenliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl ...
Van Büyükşehir Belediyesinin sanat etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin sanat etkinlikleri devam ...
Başkan Sabırlı’dan 300 aileye gıda kolisi, 400 çocuğa karne hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan 300 aileye gıda kolisi, 400 çocuğa ...
Van Büyükşehir Belediyesi barınma sorunu yaşayanlara kapılarını açtı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi barınma sorunu yaşayanlara ...
Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan ...
Van’da otobüs seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Van’da otobüs seferleri iptal edildi
Van'da göçmen kaçakçılığına 17 tutuklama 
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığına 17 tutuklama 
Van’da ‘Sanatta 40. Yıl’ sulu boya resim sergisi
YEREL HABERLER Van’da ‘Sanatta 40. Yıl’ sulu boya resim sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.