Muradiye Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Muradiye Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin zor şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için besleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muradiye'de görev yapan belediye ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yapıyor. Kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarının beslenme çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirten Muradiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bünyamin Polat, "Muradiye Belediyesi olarak kış aylarında ilçemizin çeşitli yerlerinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde bulunan hastalıklı hayvanları da Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürerek tedavi ettiriyoruz. Muradiye Belediyesi olarak sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.