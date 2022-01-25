Muradiye’de kar temizleme çalışması

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Van’ın Muradiye Belediyesi yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları ve caddeleri tek tek temizleyerek ilçe merkezinde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

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