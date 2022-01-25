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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de kar temizleme çalışması

İHA

Muradiye’de kar temizleme çalışması

Van’ın Muradiye Belediyesi yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları ve caddeleri tek tek temizleyerek ilçe merkezinde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

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