Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan minibüs kurtarıldı

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Van’ın Muradiye ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 4514 plakalı Renault marka minibüs, buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.

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