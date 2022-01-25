Bilgi yarışmasının birincisi ‘Pandemi Takımı’ oldu

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen bilgi yarışmasını Pandemi Takımı kazandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla bilgi yarışması düzenlendi. Hastana konferans salonunda düzenlenen ve 60 grubun yer aldığı yarışmada Pandemi Takımı, Tıbbi Sekreterler Takımı, Çocuk Yan Dallar 2 Takımı finale kaldı. Finalde 10 sorunun 9’una en hızlı ve doğru şekilde cevap veren Pandemi Takımı birinci olurken, Çocuk Yan Dallar 2 Takımı ikinci, Tıbbi Sekreterler Takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği yarışma sonunda bir açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Kamil Yavuzer, 2020 yılından beri tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde yaşananları kısaca anımsattı. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik bir takım etkinlikler düzenlediklerini belirten Yavuzer, “Bu mücadelenin parçası olan sağlık çalışanlarımıza yönelik moral ve motivasyon çalışmaları kapsamında bir süredir bazı etkinlikler yürütmekteyiz. Tiyatro, müzik ve şiir dinletisi tarzında gösterilerimiz oldu. Hastanemizde çok fazla çalışanımız var. Hepsini bir araya getiren ortak noktamız bilgi yarışması oldu. Yaklaşık 60 grup ile başlayan bilgi yarışmamızda 3 grup finale kaldı. Bugün finalimizi gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla yaptığımız etkinliklerimiz eğlenceli geçti. Ben bu anlamda yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Van ve bölgede korona virüs hastalığıyla mücadele eden tek kurum olduklarını vurgulayan Yavuzer, “Korona virüs ile mücadelemizi hala sürdürüyoruz. Şu an gerek yataklı servislerimizde gerek yoğun bakımlarda hastalarımız mevcut fakat sayılarımız çok şükür fazla değil. Beklenen beşinci dalga mevcut. O dalganın seyrine göre hastalarımızın durumu ne olacak bunu şimdiden kestirmemiz çok zor fakat tüm tedbirlerimizi aldık. Geride bıraktığımız dört dalgada yeteri kadar tecrübe sahibi olduk” ifadelerini kullandı.

Programa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve sağlık çalışanları katıldı.

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