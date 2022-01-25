Polis memurunun şehit edilmesine yardım eden 2 kişi tutuklandı

Van’da polis memurunun şehit edilmesi olayına yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22 Eylül 2012 tarihinde Tuncay Akyüz isimli polis memurunun şehit edilmesi olayına yardım ettikleri tespit edilen C.A. ve M.K. isimli şahıslar, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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