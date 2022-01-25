Van'da, kamyonet kasasında 3 kilo 995 gram esrar ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpek 'Duman' ile yapılan aramada, kamyonetin kasasındaki pakette 3 kilo 995 gram esrar ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpek 'Duman' ile arama yapıldı. Aramada kamyonetin kasasındaki pakette 3 kilo 995 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-25 18:22:35



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