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Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı

DHA

Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı


Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'daki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Van Gölü'nün Erciş ilçesi sahillerinde yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu çevredekiler tarafından görüntülendi.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, yaşamı etkiliyor. Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla etkili olan soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erciş sahiline inerek yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-01-26 12:37:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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