Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı



Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'daki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Van Gölü'nün Erciş ilçesi sahillerinde yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, yaşamı etkiliyor. Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla etkili olan soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erciş sahiline inerek yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-01-26 12:37:33



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