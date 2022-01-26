Van'da kamyonlarla 120 bin ton kar il dışına taşındı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da kent merkezinde karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 45 günde 120 bin ton kar, kamyonlarla il dışına taşındı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde ise cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı. 300 iş makinesi ve 700 personelle yapılan çalışmayla, bu kış 45 günde 120 bin ton kar il dışına taşındı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı, kent merkezinde 25 ana arter ve 65 ara arter olmak üzere toplam 90 arterde kar temizleme çalışması yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Günde ortalama 335 kamyon kar taşıdık. İlimizdeki 6 bin kilometrelik yol ağında çalışmalarımızı sürekli halde yürüttük. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedik. İlimiz merkezinde gün içerisinde ortalama 5 bin ton civarında kar taşıyoruz. Topladığımız karın görüntü ya da çevre kirliliğine sebep olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler neticesinde, bu alanda toplanmasını yapıyoruz. İş makinelerimizle buradaki karları toparlıyoruz. İlk kar yağışından bu yana yaklaşık 45 günlük bir süreç var. Ortalama 8 bin kamyon yani 120 bin ton kar taşıdık. Kar yağışıyla birlikte sorumluluk alanımızdaki merkez caddelerde 11 farklı noktada mobil ekiplerimizle bir yandan kar küreme çalışması yaparken bir yandan da kar toplama çalışması yapılıyor."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-26 16:39:17



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