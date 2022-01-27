Van’da ‘Kızakla Kayma Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu

– Van’ın Edremit Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen ‘Kızakla Kayma Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) yakınlarında düzenlenen etkinliğe, çocuklar ve aileleri katıldı. Belediye tarafından oluşturulan festival alanındaki kızaklara binen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ‘Kızakla Kayma Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Yarıyıl olması hasebiyle ve güzel bir hava olması nedeniyle çocuklarımızın karla oynaması, kartopu eğlencesi ve yanında kızak kayabilmesi için bir etkinlik düzenledik. Beklediğimizin çok üzerinde bir rağbet var. Güzel bir festival havasıyla ve sonrasında ikramlarımızla günümüzü sonlandıracağız. Kışın tam anlamıyla yaşandığı bir dönemi geçiriyoruz. İnşallah kar bereketiyle de geçtiğimiz yıl kurak geçen bir dönemin bu yıl ki bereketli müjdesi olur. Buraya ailelerimize, çocuklarımıza, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum, yarıyıl tatilini dolu dolu bu şekilde geçirirler umarım” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise mutlu olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.