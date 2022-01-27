Van'da özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin çığ tatbikatı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, olası çığ olaylarına karşı, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinden oluşan 3 çığ timine, Abalı Kayak Merkezi'nde verilen 5 günlük eğitimin ardından, tatbikat yapıldı. Tatbikatta, ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan 4 avcının yerlerini tespit edip cansız bedenlerine ulaştı. Çığ tatbikatını, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri de izledi.

Kentte yoğun kar yağışının ardından olası çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin, yerinde ve anında müdahalesi için çevik kuvvet ve özel harekat polislerinden oluşan 72 kişilik ekibe, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi´nde, karlı arazide arama-kurtarma eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma kapsamında 3 tim halinde eğitime tabi tutulan polislere önce teorik eğitim verildi. Ardından kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde 'çığ riski', 'çığ ile mücadele', 'arama-kurtarmada dikkat edilecek konular', 'ilk müdahale', 'çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanın doğru kullanımı' konularında uygulamalı eğitimler verildi. 5 gün süren eğitimin ardından kayak merkezindeki arazide tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile protokol üyeleri de katıldı.

Senaryo gereği, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'ndeki araziye ava giden 4 kişiden haber alınamayınca, ekiplere bilgi verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 72 kişilik özel hareket ve çevik kuvvet polisleri ve AFAD ekibi, çığın düştüğü bölgeye önce bayraklar dikti, daha sonra da telefon sinyaliyle çığ altında kalan 4 kişinin yerlerini tespit etti. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekipler, demir çubuklarla arama yaptı. Ardından da çığ altında kalan 4 avcının cansız bedenlerine ulaşılarak sedyeye konulup ambulansa götürüldü.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tatbikata katılıp projede görev alan Van AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ve teşekkür ederek, "AFAD İl Müdürlüğümüz burada yaklaşık 1 haftadır özel harekat, çevik kuvvet ve Erzurum'dan gelen polis ekiplerine çığda arama kurtarmayla ilgili eğitim vermekte. Bugün de çığ altında kalan 4 vatandaşımızı çıkarma senaryosu icra edildi. Biz de izledik. Yani bir taraftan AFAD arama-kurtarma ekibini geliştirirken, bir taraftan da kurumlarımızın bünyesindeki kurtarma ekiplerinin eğitimi hedeflenmektedir. Son 1-2 yıldır ciddi eğitimler düzenlendi. Önümüzdeki iki hafta iki grup daha burada eğitim görecek. Bu sene bölgeye ciddi bir kar da yağdı. Beklediğimiz bir kardı, susuzluk açısından ihtiyacımız olan bir kardı. Bu kar, hem kayak merkezimizi faal hale getirdi, hem de tatbikatlar için oldukça uygun bölge haline geldi" dedi.

'BÖLGEMİZİN ÇIĞ HARİTASI ÇIKARTILDI'

Vali Bilmez, "Hiçbir vatandaşımızın çığdan kaynaklı zarar görmesini istemiyoruz. Rabbim uzak eylesin. Ama bölgemizin bir çığ bölgesi olduğunu bilmemiz lazım. Ayrıca bölgemizin bütün çığ haritası çıkartıldı. Bölgede yaşayanlar da hangi havalarda, hangi bölgelerde çığın meydana gelebileceği konusunda oldukça deneyimliler. Bunun için özellikle şu an içinde bulunduğumuz hafta itibarıyla da hala ciddi bir çığ riski bulunmakta. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmesi, Meteoroloji'nin ve AFAD'ın uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz. İnşallah hem bol kar olur, hem de kimsenin canına zarar gelmeden bu kışı atlatırız" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-01-27 17:14:01



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