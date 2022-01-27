Van'da kar yağışı

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Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Van'da kendini hissettirdi. Kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar aniden başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise kar yağışını fırsat bilip fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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