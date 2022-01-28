Van'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kent genelinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürürken, valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-28 00:26:07



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