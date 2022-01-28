Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte başlattığı temizleme çalışmalarını sürüyor.

Van’da gece saatlerinden başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçen büyükşehir belediyesi, 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde ise ekipler, kaldırım temizleme ve ana arterlerde kar toplama çalışması başlattı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir mesai harcandı. Çift vardiya halinde görev yapan ekipler, yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını yaparken, ana caddelerdeki kar temizleme çalışmalarına iş makinelerinin yanı sıra kar toplama aracı (Amkodor) da katıldı.

Olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, yolu ulaşıma kapanan 6 ilçedeki 27 mahalle ve 48 mezra yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

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