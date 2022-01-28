Van polisinden bilgilendirme çalışması

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES uygulaması başta olmak üzere bazı konularda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesinde bulunan 3, 4 ve 17 No’lu sağlık ocakları ile köylü pazarındaki çay ocaklarını ziyaret ederek; maskem esafe, hırsızlık, KADES uygulaması ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgi vererek ve el broşürü dağıttı.

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