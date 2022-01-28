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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisinden bilgilendirme çalışması

İHA

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES uygulaması başta olmak üzere bazı konularda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesinde bulunan 3, 4 ve 17 No’lu sağlık ocakları ile köylü pazarındaki çay ocaklarını ziyaret ederek; maskem esafe, hırsızlık, KADES uygulaması ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgi vererek ve el broşürü dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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