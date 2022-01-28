Çatak Belediyesinden karla mücadelede çalışması

Van’ın Çatak ilçesinde geçen hafta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın talimatları doğrultusunda oluşturulan karla mücadele ekipleri; kırsal mahalleler, ilçe merkezi, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, iyi bir koordinasyon ile vatandaşları mağdur etmeden süreci götürdüklerini belirterek, “Kar yağışıyla birlikte araçlarımız ve saha personellerimiz kar için seferber oldu. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çalışmalarımız gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin devam etti. Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için, kar yağışı ile birlikte sahada personellerimiz 24 saat kesintisiz çalıştı. Kar temizleme, kar küreme, tuzlama ve benzeri hizmetler eş zamanlı olarak yürütüldü. Hem yollar açık tutuldu hem de kaldırımlar temizlenerek yayalar için de sorun yaşanmadı. Bu soğuk havada büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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