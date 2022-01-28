Vanlı kadınlar dost sohbetleri çerçevesinde bir araya geliyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğin üçüncüsü VanŞişli Öğretmenevinde düzenlendi. Canlı müzik ve ikramların yer aldığı etkinlikle ilgili konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri kapsamında 15 günde bir farklı mahallelerdeki kadınlarla bir araya geldiklerini belirterek, “Meral Bilmez Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız sohbetlerimizi, mahallelerdeki kadınlarımızla bir araya gelerek devam ettiriyoruz. 15 günde bir farklı mahallelerdeki kadınlarla bir araya gelerek onların dertlerini dinliyor, dertlerine derman olmaya çabalıyoruz. Ayrıca geçmişte olan komşuluk ilişkilerini de bir anlamda geliştirmek istiyoruz” dedi.

Kadınların etkinlikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Biçek, “Bu hafta Şabaniye ve Süphan mahallelerindeki kadınlarımızla bir aradayız. Çok güzel ortamlar oluşuyor. Kadınlar çok mutlu oluyorlar. Çünkü devletle buluşuyorlar. İnşallah bundan sonra da bu etkinliğimiz artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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