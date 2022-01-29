Van Valisi Bilmez: “Vakalar 15 kat arttı” “Van en iyi şehir ama vakalarda ciddi artış var” Van’da baskın varyant Omicron oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valisi Bilmez: “Vakalar 15 kat arttı” “Van en iyi şehir ama vakalarda ciddi artış var” Van’da baskın varyant Omicron oldu

İHA

Van Valisi Bilmez: “Vakalar 15 kat arttı” “Van en iyi şehir ama vakalarda ciddi artış var” Van’da baskın varyant Omicron oldu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs vaka sayısı bakımından Türkiye’nin en iyi şehri olan Van’da, Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayısının 15 kat arttığını söyledi.
Korona virüs vaka oranıyla Türkiye’nin en iyi şehirleri arasında yer alan Van, aşı konusunda henüz aynı başarıyı yakalayamazken, vaka sayısının son günlerde hızla arttığı gözlemlendi. Sağlık Bakanlığının 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı verilerine göre 16,44 olan Van, ikinci doz aşı oranıyla henüz sarı kategoride yer alıyor. Özellikle son günlerde Omicron varyantının görülmesiyle birlikte geçtiğimiz haftalara oranla vaka sayısında 15 kat artış, endişelendirdi. Gençler hastalığı hafif atlatırken, hatırlatma doz aşısını yaptırmayan 60 yaş üstü vatandaşların ise hastalığı ağır atlattığının görüldüğü kentte, yetkililer uyarılarını yeniliyor.

“Vakalarımızın büyük bir kısmını Omicron varyantı oluşturuyor”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın vaka oranı sayısı konusunda Türkiye’nin en iyi şehri olduğunu hatırlattı. Son günlerde vaka sayısı konusunda ciddi bir artış olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Vakalarımızın büyük bir kısmının Omicron varyantı olduğunu görmekteyiz. Yavaş yavaş hastanelere düşen hasta sayısında bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Hastaneye düşen kesim 60 yaş üstü olup, hatırlatma dozunu yapmayanlardır. Şimdiki hastalık çok hafif atlatılıyor. Gençlerin çoğunun hastane ihtiyacı olmuyor. Ancak büyüklerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu yüzden yaşlıların sırası gelmişse hatırlatma dozunu yapması lazımdır” dedi.

“Günlük vakamız 150’nin üzerine çıktı”
Vaka artışına rağmen Türkiye ortalamasına göre durumun henüz iyi olduğunu dile getiren Bilmez, “Günlük vakamız önceleri 10’nun altındayken, maalesef şu an günlük vakamız 150’nin üzerine çıktı. Bu durumda 15 kat bir artış söz konusudur. ‘Bu hastalık bitti’ demeyelim, taziye yerlerinde dikkat etmeliyiz. Cuma namazına maskesiz gitmeyelim. Taziyedeki yemekler kesinlikle yasaktır. Yasaklara riayet etmemiz lazım. Kapalı ortamlarda ise uzun süre durmayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göz uzmanlarından diyabetik retinopati uyarısı
YEREL HABERLER Göz uzmanlarından diyabetik retinopati uyarısı
Van'da 58 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 58 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Erciş'te su kulesi dondu, mahalle susuz kaldı
YEREL HABERLER Erciş'te su kulesi dondu, mahalle susuz kaldı
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel karla mücadele ekiplerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel karla ...
Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van merkezli operasyonda sahte çek düzenleyen 3 kişi ...
Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş ...
Vanlı kadınlar dost sohbetleri çerçevesinde bir araya geliyor
YEREL HABERLER Vanlı kadınlar dost sohbetleri çerçevesinde bir araya ...
Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van’da kaçak ilaç ve 100 bin TL ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak ilaç ve 100 bin TL ele geçirildi
Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara farkındalık semineri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara farkındalık ...
Van’da 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Çatak Belediyesinden karla mücadelede çalışması
YEREL HABERLER Çatak Belediyesinden karla mücadelede çalışması
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
İpekyolu Belediyesinden kuşlara sıcak yuva
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden kuşlara sıcak yuva
Van polisinden bilgilendirme çalışması
YEREL HABERLER Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı/ ...
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
YEREL HABERLER Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
YEREL HABERLER Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Kar yağışı 4’te 3’ü buharlaşan barajlar için umut oldu Baraj göllerindeki su kaybı uydu görüntülerine yansıdı
YEREL HABERLER Kar yağışı 4’te 3’ü buharlaşan barajlar için umut ...
Van'da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.