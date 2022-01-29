Van'da otomobilde ve aracın yakınında 2 ceset bulundu; 1 kişi gözaltında 



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde V.C. (65), otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Araca 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. (47) adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı. Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş. (50), cinayet şüphelisiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin V.C.'ye ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş., olay yerine yakın yerde silahla yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-29 17:40:14



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