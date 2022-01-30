Van'da otomobilde ve aracın yakınında 2 ceset bulundu; 1 kişi gözaltında (2)



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Van'da, bugün 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan cinayet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"29 Ocak 2022 günü İlimiz İpekyolu İlçesi Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan bir araçta ateşli silahla başından vurulan V.C. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetmesi ve aracın yaklaşık 30 metre yakınında vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan Z.Ş. isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak; Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; olayın şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisinin maktule Z.Ş.´nin eşi M.V.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçmak için kullanmış olduğu araç içerisinde olayda kullanılan 7.65 mm çaplı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın kullanmış olduğu araçta ve ikametinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabancaya ait 3 şarjör ve şarjörlere basılı toplam 19 adet 7.65 mm çapında fişek, kutu içerisinde 43 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait 4 şarjör, av tüfeğine ait 40 adet dolu fişek, 1 avcı bıçağı, 1 çakı ele geçirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecektir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine, meydana gelen olaylarda şüpheli şahıs/şahısların yakalanarak adli makamlara sevk edilmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-29 22:36:21



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