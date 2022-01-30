TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Ergene Velimeşe Spor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor’u 31 mağlup etti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Barış Çiçeksoyu xx, Mustafa Yüksel xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Uğur Adem Gezer xxx, İsmet Kavuştu xxx, Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx, Miraç Acer xxx, Oktay Aydın xxx (Mehmet Ali Yurdakul dk. 88 ?), Yusuf Şengüler xxx (İsa Nalbant dk. 64 xx), Kubilay Akyüz xxx (Furkan İnce dk. 78 x), Uğur Can xxx, Hamza Küçükköylü xxx

Ergene Velimeşe Spor: Kurtuluş Yurt x, Savaş Polat x, Muhammet Mahmut Emir x (Furkan Külekçi dk. 57 x), Oğuzhan Yazıcı x, Emrah Taysı x, Mete Han Genç x, İbrahim Fatih Dilek x, Doğukan Efe x (Ahmet Kaan Ergün dk. 57 x), Burhan Arman x (Sinan Özkan dk. 57 xx), Emre Can Atila x (Gökay Iravul dk. 68 x), Oğuzhan Akgün x

Goller: Barış Sağır (dk. 5), Oktay Aydın (dk. 25), İsa Nalbant (dk. 90+2) (Vanspor FK), Sinan Özkan (dk. 80) (Ergene Velimeşe Spor)

Sarı kartlar: Kubilay Akyüz, Oktay Aydın (Vanspor FK), Doğukan Efe (Ergene Velimeşe Spor)

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