Eksi 10 derece soğukta kamp keyfi

Van Gölü Aktivistleri Derneği bölgenin kış turizmi potansiyeline dikkat çekmek için eksi 10 derece soğukta kış kampı düzenledi.

Van Gölü Havzası’nda her türlü kış sporunun yapılabileceğine dikkat çeken Van Gölü Aktivistleri Derneği, Erciş Balık Bendinde gece çadır kurarak 3. Kış Kampı düzenledi. Van Gölü Aktivistleri Derneği olarak bu yıl 3. kez kamp düzenlediklerini ifade eden Dernek Başkanı Erdoğan Özel, “Bu kamp ile birlikte 4 mevsim Van Gölü Havzası’nda kış kampı yapılabildiğini göstermek istedik. Van Gölü Havzası çok özel bir coğrafyaya sahip olduğu için bu güzellikleri göstermek ve tanıtmak amaçlı kış kampını yaptık. Kış kampı kendine özgü zorlukları olsa dahi uygun malzeme ve şartlar dahilinde düzenlenebilmektedir. Eksi 10 derecelik soğuğa rağmen gönüllü 8 üyemiz ile birlikte kampımızı düzenledik. Van Gölü Havzası’nda her türlü kış sporu yapılabilir. Sporun ve turizmin artmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu nadide bölgeyi korumalı ve geliştirmeliyiz” dedi.

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