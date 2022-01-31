Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

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Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2430 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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