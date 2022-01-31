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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2430 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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