Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2430 Ocak 2022 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucundan 50 adet av tüfeği, bin 272 adet ilaç, 3 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol, 4 kilogram nargile tütünü, resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pasaport, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet kulaklık, sahte olduğu değerlendirilen 5 adet çek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 8 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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