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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü’nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek

İHA

Van Gölü’nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek

Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine bin ile bin 450 TL arasında destek verileceği belirtildi.
Açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyoekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğin, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacağını belirtti. Açıklamada, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacaklar için 31 Ocak 25 Mart 2022 tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ekleriyle birlikte balıkçı gemisinin sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır. Ayrıca il/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olup olmadığı, balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri SUBİS'ten kontrol edilecektir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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