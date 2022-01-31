Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı

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Harun AKSU/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından VanHakkari kara yolu Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine 2 taksi durduruldu. Taksilerde yapılan aramalarda, yurda sahte pasaportla girdikleri tespit edilen Afgan 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Harun AKSU

2022-01-31 10:25:53



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