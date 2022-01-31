Yeşilay’dan ailelere ve öğrencilere tatil önerileri

Yeşilay, teknoloji bağımlılığından uzak ve verimli bir yarıyıl tatili için ailelere ve öğrencilere önerilerde bulundu.

Yarıyıl tatilinde çocukların ve gençlerin zamanını dengeli bir şekilde geçirmesini sağlamak konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirten Van Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, yarıyıl tatilinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanı kontrol altına almak için önerilerde bulundu. Bağımlılıklar konusunda sorunlar yaşayan aileleri YEDAM’dan destek almaya davet eden Durğun, Yeşilay’ın çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olması için pek çok çalışma yürüttüğünü söyledi. Ebeveynlere yarıyıl tatili için kontrollü teknoloji kullanımı noktasında önerilerde bulunan Durğun, “Tatil dönemlerinde çocukların ekran karşısında geçirdikleri zaman artabiliyor. Ancak çocukların tatili verimli ve sağlıklı geçirmesi için bu sürenin kontrol altına alınması gerekiyor. Bu kapsamda ailelere önemli görevler düşüyor. Örneğin boş zamanlarda çocuklarla birlikte park ve bahçelerde temiz hava alabilir, basketbol ve voleybol sahalarında spor yapabilir, bisiklet ve paten kullanarak eğlenceli vakit geçirebilirler. Bunun yanı sıra evde de yapılabilecek birçok aktivite de var. Ebeveynler kendilerini rol model alan çocukları kitap okumaya, spor yapmaya, dans etmeye ya da sanatla uğraşmaya teşvik edebilir. Ailece yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenebilir veya üretebilirler. Bunları yapmak için internetten faydalanabilecekleri gibi, bu sırada çocuğa internetin doğru kullanımını uygulamalı bir şekilde öğretebilirler. Bunlar çocukların aşırı teknoloji kullanımının önüne geçmek için fayda sağlarken bir yandan da aile içi iletişimi güçlendirecektir. Bu anlamda tüm çocuklara ve ailelerine verimli geçen bir yarıyıl tatili diliyoruz” dedi.



“YEDAM’dan ücretsiz destek”

Her bağımlılıkta olduğu gibi teknoloji bağımlılığının da oluşmadan önlenmesi gerektiğini vurgulayan Durğun, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ve bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi için ailelerden bu önerilerimizi sadece yarıyıl tatilinde değil her zaman dikkate almalarını ve bağımlılıkları oluşmadan önlemek için duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bağımlılığın oluşması durumunda ise tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan YEDAM ekibimiz ile destek veriyoruz. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri YEDAM’dan destek almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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