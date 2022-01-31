Van'da karla mücadele Bahçesaray yolunda 3 haftanın ardından çalışma başlatıldı

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 hafta önce kar yağışı, tipi ve düşen çığlardan dolayı kapanan VanBahçesaray yolunu açmak çalışma başlattı.

Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı başta İstanbul’da hayatı durma noktasına getirirken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de yüzlerce yolun kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 3 hafta önce etkili olan kar yağışı, tipi ve çığların düşmesi sonucu ulaşıma kapanan VanBahçesaray yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte, dokuz çığ yatağının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarında da Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

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