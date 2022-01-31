Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında, kamyonun tavan kısımdaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi. Bunun üzerine bakılan kasada, karton kolilerin arkasına gizlenen 174 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-01-31 14:07:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.