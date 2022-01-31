Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı Hırsızlar, gönüllü arama kurtarma yapan derneğin malzemelerine göz diktiler

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerindeki malzemenin çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğin üyelerine ait 200 bin TL değerinde muhtelif malzemenin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde malzemelerin çalınması ve satın alınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise dernek yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.