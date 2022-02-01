Üreme döneminde alınan tedbirler inci kefalinin çoğalmasını sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreme döneminde alınan tedbirler inci kefalinin çoğalmasını sağladı

İHA

Üreme döneminde alınan tedbirler inci kefalinin çoğalmasını sağladı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali avlayarak geçimlerini sağlayan balıkçılar, üreme döneminde alınan tedbirlerin inci kefalinin çoğalmasını sağladığını belirtti.
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme dönemi olan ilkbahar mevsiminde tatlı sulara gerçekleştirdiği göç ile hafızalarda yer edinen inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürdü. 3 bin 712 kilometre yüz ölçümüne sahip olan ve dünyanın en derin 15 gölü olarak bilinen Van Gölü, denizden bin 646 metre yüksekliktedir. En derin noktası 451 metre olan Van Gölü’nün ortalama derinliği ise 175 metre civarındadır. Yaklaşık 20 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor. Açık denizlerde bu yıl balıkçılık yapanlar ağlarını denizden boş çekerken, Van’daki balıkçılar ise inci gibi dizilen inci kefallerini tutmaya devam ediyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, alınan tedbirler sayesinde nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun arttığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Van Gölü’nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile beraber ülkenin en büyük gölü ve iç sulardaki en büyük balık stokunu oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Van Gölü’nde 100'ü aşkın tekne balıkçılık yapıyor ve 20 bine yakın insan inci kefali avcılığında geçimini sağlıyor. İnci kefali balıkçılığının bölgemizdeki devamlılığının en büyük şartı yaz aylarında üremek için gölden akarsulara giren balıkların korunması gerekiyor. Bugün inci kefali göçü gerçekleştiği en büyük akarsu olan Muradiye ilçesi sınırları içerisindeki Bendimahi çayındaki koruma çalışmaları ile beraber buradaki balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini şahitlik ediyoruz. Yazın derede yumurtadan çıkan yavrular, göldeki balıkçıların ekmeğini oluşturuyor. İnci kefalini koruduğumuz sürece buradaki insanların geçim kaynağını korumuş olacağız. Ve endemik bir türün 8 bin yıldır devam eden varoluş mücadelesinin devam etmesine katkı sunmuş olacağız” dedi.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Ülkemizde son 2 yıldır denizlerde olsun, diğer göllerde olsun maalesef balıkçılıkla ilgili hep kötü haberler alıyoruz. Özellikle Marmara'da müsilaj sorunu nedeniyle balıkçılar son 2 yıldır çok kötü bir sezon geçiriyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradaki Van Valiliği ve diğer resmi kuruluşların yürütmüş olduğu koruma çalışmaları ile beraber son 2 yıldır Van Gölü'ndeki balıkçıların yüzü gidiyor. Bu açıdan bereketli bir sezon geçiyor umuyoruz ki böyle devam eder” diye konuştu.
Üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara ve dere yataklarına uçarcasına göç eden inci kefallerinin koruyan başta jandarma olmak üzere polis, zabıta ve güvenlik korucuları büyük çaba sarf ediyor. Göç zamanı inci kefali balığının yumurtalarını bırakmak için yoğun göçün yaşandığı Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı'nda gerçekleşiyor. Koruma çalışmalarını bizzat jandarmayla takip eden Muradiye kaymakamı Erkan Savar, kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaymakam Savar bu kez Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ile birlikte Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi balıkçıları ile göle açılarak çalışmaları yerinde takip etti.
Kaymakam Savar, “Yazın yapılan koruma çalışmalarıyla bugün Van'da yasal yollarla yapılan balık avcılığınım böyle bereketli geçmesini yerinde görme fırsatı bulduk. Bunlar da bizi yazın yapmış olduğumuz çalışmaların iyi neticeler verdiğini bugün görme fırsatı bulduk. Bütün balıkçılarımızı bereketli bir av sezonu diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak keklik avcıları Van DKMP ekiplerine yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak keklik avcıları Van DKMP ekiplerine yakalandı
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Urartu Göz’den göz tansiyonu uyarısı
YEREL HABERLER Urartu Göz’den göz tansiyonu uyarısı
Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı Hırsızlar, gönüllü arama kurtarma yapan derneğin malzemelerine göz diktiler
YEREL HABERLER Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 ...
Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi ...
Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi ...
Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı
YEREL HABERLER Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca ...
Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 ...
Van’da eşi ve yanındaki adamı öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da eşi ve yanındaki adamı öldüren koca tutuklandı
Cumhuriyet dönemi binası halk kütüphanesi oldu Van Halk Kütüphanesinde sona doğru
YEREL HABERLER Cumhuriyet dönemi binası halk kütüphanesi oldu Van ...
Van'da karla mücadele Bahçesaray yolunda 3 haftanın ardından çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Van'da karla mücadele Bahçesaray yolunda 3 haftanın ...
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen ...
Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen ...
Yeşilay’dan ailelere ve öğrencilere tatil önerileri
YEREL HABERLER Yeşilay’dan ailelere ve öğrencilere tatil önerileri
Van Gölü’nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek
YEREL HABERLER Van Gölü’nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı ...
Van'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 5 tutuklama
Uzmanlardan anne adaylarına uyarı: “Doğumu korkuyla değil coşkuyla karşılayın”
YEREL HABERLER Uzmanlardan anne adaylarına uyarı: “Doğumu korkuyla ...
Başkale’de sahte pasaportlu 8 Afgan yakalandı
YEREL HABERLER Başkale’de sahte pasaportlu 8 Afgan yakalandı
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van’da 27 kişi tutuklandı Çalıntı golden cinsi köpek bulundu
YEREL HABERLER Van’da 27 kişi tutuklandı Çalıntı golden cinsi köpek ...
Van'da 5 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 5 organizatör tutuklandı
Van’da gümrük kaçakçılığı
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı
Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı
Eksi 10 derece soğukta kamp keyfi
YEREL HABERLER Eksi 10 derece soğukta kamp keyfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.