Van Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, y\u00fczlerce ku\u015f t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sulak alanlara yem b\u0131rakt\u0131. Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar 14. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Van Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, so\u011fuk ve sert ge\u00e7en k\u0131\u015f aylar\u0131nda do\u011fal ya\u015fam alanlar\u0131nda bulunan yabani canl\u0131lar\u0131n hayatta kalabilmesi i\u00e7in yem b\u0131rakma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devan ediyor. Ekipler, daha \u00f6nce belirlenen avlak ve sulak alanlara, a\u00e7 kalan yaban hayvanlar\u0131 i\u00e7in yem, bayat ekmek ve pazar art\u0131\u011f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131. Yo\u011fun k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131nda yaban hayvanlar\u0131n\u0131n beslenmelerine yard\u0131mc\u0131 olmak \u00fczere, yemleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 k\u0131\u015f boyunca aral\u0131ks\u0131z devam edecek.