Vanlı çocuklar helikoptere bindi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları helikoptere bindirerek havacılık sektörü konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 50 çocukla birlikte Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Havacılık Şube Müdürlüğü görevlilerince çocuklara helikopter ve havacılık sektörü hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.