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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu

İHA

– Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasına 34 yaşındaki rakibini yenerek birinci olan 9 yaşındaki Afgan İlyas Timushev damga vurdu.

Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu

– Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasına 34 yaşındaki rakibini yenerek birinci olan 9 yaşındaki Afgan İlyas Timushev damga vurdu.
İpekyolu Belediyesi, zihinsel gelişimi desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması, çocukların daha fazla ilgi göstermesi amacıyla turnuva düzenledi. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Satranç Turnuvası”, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde yapıldı. 16 yaş üzeri kadınlar ile erkekler, 16 yaş altı kadınlar ile erkekler ve elit oyuncular şeklinde beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvada, her kategoride birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca ilk 10’a kalan yarışmacılara ise milli takım forması hediye edildi. Turnuva kapsamında elit oyuncular kategorisinde 9 yaşındaki Afgan İlyas Timushev ise 34 yaşındaki rakibini yenerek birinci oldu.
İHA muhabirine konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, il genelinde yapmış oldukları satranç turnuvasında bugün elit oyuncular kategorisinde 500 kişinin yarıştığını söyledi. Aydın, “Akademisyen, doktor, öğretmen ve hemşire gibi birçok kamu kurumlarından da katılımın olduğu profesyonel oyuncularımız bugün yarışıyor. Yaklaşık iki haftadır sürdürdüğümüz turnuvamızın son günlerine yaklaşıyoruz. Yarışmalar çok büyük çekişmelere sahne oluyor. Biz de heyecan ile bekliyoruz. İpekyolu Belediyesi'nin bu tür faaliyetleri artarak devam edecek” dedi.
Karşılaşmanın ardından konuşan 9 yaşındaki İlyas Timushev ise satranç oyunun güzel ve verimli olduğunu ifade ederek, sürekli satranç üzerinde çalıştığını söyledi.
Turnuva kapsamında kendi kategorilerinde yarışan İlyas Timushev, Hamittin Karakuş, Nehir Gül Erden, Şeyma Zeynep İncecik ve Melik Baver Adsız birinci gelerek ödüllerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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