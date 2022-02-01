Üs bölgelerinin yolları için 8 metrelik karda tüneller açıldı

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince kardan tüneller ile 4 günde ulaşıma açıldı.

Yüksekova´da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı. İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi´ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi. Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Van Yaşar KAPLAN

2022-02-01 13:56:26



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