Van’da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayları ile ilgili yapılan kamera ve sokak çalışmaları neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen 6 bin TL değerindeki akü ve 180 litre mazot ise sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.