Vanspor FK, Mehmet Özdiraz ile anlaştı

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Vanspor Futbol Kulübü, Nazilli Belediye Spordan Mehmet Özdiraz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor FK, son olarak 2. Lig takımlarından Nazilli Belediye Spordan Mehmet Özdiraz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve Kulüp Genel Sekreteri Serdar Kartal'ın katılımıyla gerçekleşti.

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