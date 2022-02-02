Başkan Akman’dan ‘Üç Aylar ve Regaip Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajda; kandillerin, insanların kalplerin birbirlerine yaklaştıran, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını arttıran çok özel gün ve geceler olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız” dedi.

Kelime anlamı olarak arzulanan, talep edilen şey anlamına gelen Regaip Kandili’nin, bu nedenle önemli olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Rahmet ve mağfireti bol olan bu mukaddes gün ve gecelerde, yetime, öksüze ve kimsesize kol kanat germeliyiz. Fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme gibi insani meziyetlerimizi yeniden harekete geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu mübarek zamanı fırsat bilerek, dinimizin bizlerden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına gayret göstermeliyiz’ diyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

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