Van Büyükşehir Belediyesinin şiir dinletisine yoğun ilgi

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Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Şiir İklimi’’ programlarına devam ediyor.

Hacıbekir Mahallesi’ndeki kültür merkezinde düzenlenen müzik ve şiir dinletisi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe; şair, yazar ve ses sanatçıları katıldı.

Programda şairler Nurcan Avşin, Gülten Yağma, Gürkan Karahan, Şahbettin Ali, Eren Yücedağ ve Müştehir Karakaya kendilerine ait birbirinden güzel şiirleri seslendirdi.

Zaman zaman duygulu anlar da yaşayan katılımcılar, şarkı ve şiirleri video kameraya çekerek keyifli bir zaman geçirdi.

Şiir dinletisinin ardından yerel sanatçılar tarafından mini bir konser de düzenledi.

7’incisi düzenlenen “Şiir İklimi” etkinliği davetlilere keyifli anlar yaşattı.

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