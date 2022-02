Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı

Behçet DALMAZ / VAN, (DHA) Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı, Ordu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü kazanarak madalya aldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 20-25 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks ekibi damgasını vurdu. 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katılıdığı şampiyonada, Vanlı sporcular rakiplerini geride bırakarak, madalyaların sahibi oldu. Büyükler Full Contact kategorisinde Bedirhan Ersayar 51 kiloda, Gençler Light Contact kategorisinde 60 kiloda Reyhan Bıçakçı, gençler Light Contact kategorinde Sitav Ertaş 65 kiloda, küçükler Kick Light kategorisinde Mahammed Ali Sayın 32 kiloda ve Gençler Kick Light kategorisinde Soner Dilmaç 69 kiloda Türkiye birincisi gelerek altın matalyaların sahibi oldu. Şampiyanada Vanlı sporcular 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğüde aldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, takım olarak yapılan kick boks şampiyonasında 13 madalya kazandıklarını belirterek, "İlimiz gençleri arasından çok yetenekli sporcular yetişiyor. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan sporcularımız farklı kategorilerde 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye İkinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyasını ilimize kazandırdılar. İlimiz adına kick boks branşında başarılara imza atan bütün sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz" dedi.

Kick Boks İl Temsilcisi Zeydin Sayın ise şampiyonada büyük başarılar elde ettiklerini ifade ederek ,"Bizler, ilimizde her geçen yıl kick boks sporuna ilgiyi arttırdık. Şu an itibari ile 350'e yakın sporcumuz bulunuyor ve her geçen gün artan bu ilgi sayesinde ulusal çapta katıldığımız bütün turnuvalarda başarılar kazanarak spora verdiğimiz ciddiyet ve disiplini sergiliyoruz.

İlimizde sporcularımıza yakın ilgi ve desteklerinden dolayı başta; Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'a, bizlerle birlikte sporcularımızın bu başarılara imza atmasında emeği oldukça fazla olan antrenör arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sporcularım ve kick boks camiası adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-02-03 11:21:22



