Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolaysıyla kadınlara özel mevlit programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Boyalar Camiinde mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programda hafızlar Kur’anı Kerim ve ilahiler okurken, kadınlar ise edilen dualara eşlik etti. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlidi Şerif ve duaların okunmasıyla son buldu.

Ayrıca cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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