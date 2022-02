Gevaş Belediyesi binlerce öğrenciyi kayakla buluşturdu Öğrenciler ilk defa kayak yapmanın keyfini yaşadı

Van’ın Gevaş Belediyesi tarafından Abalı Kayak Merkezine götürülen yaklaşık bin öğrenci, yarıyıl tatilinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Van ve bölgede hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, her zaman olduğu gibi yine çocukların yüzünü güldürdü. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte harekete geçen Gevaş Belediyesi, karne hediyesi olarak ilçede eğitim gören yaklaşık bin öğrenciyi Abalı Kayak Merkezine götürdü. Karne hediyesi olarak çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte Abalı Kayak Merkezine götüren Gevaş Belediyesi, yüzlerce öğrenciye ilk defa kayak merkezini görme olanağı sağladı. Merkezde öğrenciler kızak kayarak güzel vakit geçirirken, aileler ise canlı müzik eşliğinde halay çekti.

Adeta festival havasında geçen etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, öğrencileri stresli ortamlarından uzaklaştırılmasına yönelik böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Bu festivale 500 kişinin katılacağını düşünüyorduk ama şu an bine yakın gencimiz, çocuğumuz burada eğlenmekte, çeşitli oyunlar oynamakta ve kızak keyfini yaşamaktalar. İlk kez kızağın ne olduğunu, kayağın ne olduğunu gören çocuklar var. Onların yüzlerindeki o mutluluğu görünce biz de belediye olarak ne kadar isabetli bir festival yaptığımızın farkında olduk. Bu bizi ziyadesiyse mutlu etti. İnşallah bu tür festivalleri arttırıp gençlerimizin doğayla, sporla olan iletişimini daha fazla arttırmaya çalışacağız” dedi.



"Biz kışı cefa olarak değil, nimet olarak bakıyoruz"

Herkesin cefa olarak baktığı kış mevsimine nimet gözüyle baktıklarının altını çizen Sezer, “Kışa cefa gözü ile değil nimet gözü ile bakıyoruz. Burada şu anda 2 bine yakın kişi, karın keyfini çıkarıyor. Yaz turizmi ülkemiz için bir katma değer fakat bunun yanında kış turizminin de çok ciddi bir girdi olduğunu burada ifade etmek istiyorum. İnsanlarımız kış turizmine yönelik sevinçlerini yaşadıkça bizler de mutlu oluyoruz. Gün geçtikçe talep artmaktadır. Biz Gevaş Belediyesi olarak insanlarımızın kışa yönelik taleplerini faydaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi zılgıtlarla bu ülkenin güzelleşmesine katkı sunuyoruz. İnşallah bölgemiz geçmişte olduğu gibi değil, daha güzel bir şekilde anımsanacak, insanların zihninde yer bulacaktır. Bu vesile ile Van’ın dışında yaşayan bütün insanlarımızı Van’a davet ediyoruz. Bu güzelim tabiatı ve bu güzelim atmosferi görmeleri için davet ediyoruz. Burada insanlar gittikçe mutlu oluyor, gittikçe huzurlu oluyor. Devletimiz ve hükümetimiz insanların mutlu olmaları için ellerinden gelen çabayı sarf ediyor. Bugün buradaki güzel atmosfer bunun şahididir. Elimizden geldiğince bu atmosferi güzelleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Gevaş’ta yer alan Abalı Kayak Merkezinin hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Sezer, “Lokasyon olarak çok güzel bir yer seçilmiş. Buranın tanıtımına yönelik elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Ayrıca son dönemde buranın konaklama imkânlarının arttırılmasına yönelik bize sunulan projeler var. Biz belediye olarak da resen bazı projeleri hayata geçireceğiz ki burası hem konaklama anlamında hem de kayak anlamında istifade edilen bir mekan haline dönüşsün” diye konuştu.



"Eskiden hotto ayakkabılarla kayıyorduk"

Çocukluğunda poşetlerle, lastik ayakkabılarla kaydığı alanın hükümet tarafından Abalı Kayak Merkezine dönüştürüldüğünü ve binlerce insanın merkezde kaymanın keyfini yaşadığını söyleyen Hasan Üstün isimli vatandaş ise “Allah devletimizden razı olsun. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bu dolarmış, markmış 5 kuruş etmez. O da gelip geçecek. Biz naylonlarla, hotto (lastik ayakkabı) dediğimiz ayakkabı ile kayıyorduk. Elhamdülillah şimdi her şey var. Büyüklerimiz şimdi kalkıp görselerdi, şaşırırlardı. Böyle bir şeyin olacağına asla inanmazdık. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Abalı Kayak Merkezinde kaymanın keyfini yaşayan çocuklar da böyle bir imkanı kendilerine sunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’e teşekkür ettiler.

