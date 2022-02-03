Van Büyükşehir Belediyesinden kayak festivali

Van Büyükşehir Belediyesi kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında hafta sonu “Kayak Festivali” düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte kayak turizmini canlandırmak için “Kayak Festivali” düzenleneceği belirtilerek, “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan ‘Kayak Festivali’ 06 Şubat Pazar günü 13.00 16.00 saatleri arasında Gevaş Abalı Kayak tesislerinde yapılacak. Festival alanına Edremit Meydanı, Soydan Kavşağı, büyükşehir belediyesi hizmet binası önü ve eski emniyet binası önünden saat 11.30’da hareket edilecek. Festival alanında kayak gösterisi, konser, halk oyunları, halat çekme yarışı ve kızak çekme yarışı gibi etkinlikler yapılacak. Yine festival sonunda katılımcılara ekmek arası Van balığı, ayran aşı, sıcak çay ve çorba ikramın da bulunulacak” denildi.

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