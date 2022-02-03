4B Yazılım’dan online satranç eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4B Yazılım’dan online satranç eğitimi

İHA

4B Yazılım’dan online satranç eğitimi

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firması yetkilisi Bilgin Berge, satrancı öğrenmek isteyenler için bir sosyal sorumluluk sitesi hazırladıklarını dile getirdi.
Satranç sporunun önemli olduğunu ve bu çerçevede öğrenmek isteyenlere online satranç eğitimi hazırladıklarını dile getiren Berge, “Bu yüzden www.satranc.com.tr adresimizi aktifleştirdik. Bu sayfamız aracılığıyla satranç öğrenmek isteyenlere kaynaklar sunacağız” dedi.
Açıklamalarında satrancın faydalarına da değinen Berge, “Satranç, sessizlik ve hoşgörü oyunudur. Satranç kültürlerin birleşmesi ve bir sabır oyunudur. Oyunu kazanmak uğruna oyuncular birbirlerine saygısızlık yapmazlar. Birbirlerine kötülük etmezler. Aksine satrançta etik kurallar oyuncular tarafından benimsenmiştir. İşte satranç bu kadar temiz ve zararsız bir oyundur. Böylesi güzel bir oyunu öğrenmek tüm çocukların hakkıdır. Dolayısıyla çocuklara küçük yaştan itibaren satrancı öğretmekte fayda var. Küçük yaşta satranca başlayan çocuklarda ileriyi düşünme, disiplinli olma, odaklanma, gözünde canlandırma, planlama gibi beceriler gelişir. Bunun yanı sıra sabırlı olmayı, beklemeyi öğrenirler. Özetle satranç çocukların zihinsel gelişimleri için değerli bir oyundur. Bu spora sahip çıkalım ve yaşatalım. Ayrıca satranç sporumuz için bir federasyonumuzun olması mutluluk vericidir. 1954 yılından beri Türkiye Satranç Federasyonu bu spora sahip çıkıyor. Ben bu anlamda federasyonumuza teşekkür ediyor, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan turnuvada dereceye giren minik sporcumuz İlyas Timushev’e de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesinden kayak festivali
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden kayak festivali
Gevaş Belediyesi binlerce öğrenciyi kayakla buluşturdu Öğrenciler ilk defa kayak yapmanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Gevaş Belediyesi binlerce öğrenciyi kayakla ...
Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı
Öğrenci yarıyıl şenliklerinde gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Öğrenci yarıyıl şenliklerinde gönüllerince eğlendi
İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi
Dip çamurundan temizlenen Van Gölü'ne ördekler geldi
YEREL HABERLER Dip çamurundan temizlenen Van Gölü'ne ördekler geldi
Çığ faciasının yıl dönümünde şehitler, mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Çığ faciasının yıl dönümünde şehitler, mezarları ...
Çığda şehit olan güvenlik korucuları mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Çığda şehit olan güvenlik korucuları mezarları ...
İş makinesinin altında kalan sağlık çalışanı Ceylan'ın cenazesi memleketine uğurladı  
YEREL HABERLER İş makinesinin altında kalan sağlık çalışanı ...
Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı
YEREL HABERLER Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı ...
Cevahir Kafe’den örnek kampanya Bir günlük kahvaltı geliri ile çadırda yaşayan Suriyelilere kömür alınacak
YEREL HABERLER Cevahir Kafe’den örnek kampanya Bir günlük kahvaltı ...
Başkan Aslan’dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Regaip Kandili mesajı
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
YEREL HABERLER Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Vanlı kick boksçulardan 5 Türkiye şampiyonluğu
YEREL HABERLER Vanlı kick boksçulardan 5 Türkiye şampiyonluğu
Van Gölü'nden 70 bin metreküp balçık ve çamur çıkartıldı Van Gölü dip çamur temizliği yaz kış devam ediyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nden 70 bin metreküp balçık ve çamur ...
Van’da aşırı soğuklar göletleri dondurdu
YEREL HABERLER Van’da aşırı soğuklar göletleri dondurdu
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
Erciş'te “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı” başladı
YEREL HABERLER Erciş'te “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı” başladı
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Van Büyükşehir Belediyesinin şiir dinletisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin şiir dinletisine yoğun ...
Başkan Akman’dan ‘Üç Aylar ve Regaip Kandili’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Üç Aylar ve Regaip Kandili’ mesajı
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda
YEREL HABERLER Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.