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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden başarılı kar mesaisi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, 45 günlük karla mücadelesinde 524'ü hasta olmak üzere bin 843 kurtarma gerçekleştirirken, 135 bin ton karı ise şehir dışına taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesinden başarılı kar mesaisi

Van Büyükşehir Belediyesi, 45 günlük karla mücadelesinde 524’ü hasta olmak üzere bin 843 kurtarma gerçekleştirirken, 135 bin ton karı ise şehir dışına taşıdı.
Türkiye’de son yılların en soğuk ve yağışlı kışlarından biri yaşanırken, kara kış Van’da da etkisini yoğun şekilde sürdürüyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 6 metreyi bulduğu kentte, Van Büyükşehir Belediyesi gece gündüz demeden zor şartlarda yoğun bir kar mesaisi harcıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinesi ve 700 personelle 6 bin kilometrelik yol ağında çalışan ekipler, kırsalda bin 153 yerleşim yeri, kent merkezinde ise 25 ana arter ve 65 toplayıcı arterde aralıksız çalıştı.

Bin 843 araç ve hasta kurtarma çalışması yapıldı
Son yılların en soğuk kışlarından birinin yaşandığı Van’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İlk kar yağışının yaşandığı tarihten bu yana kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vardiyalar halinde 7/24 çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 524 ambulans, 436 okul taşıtı ve 883 sivil araç olmak üzere toplam bin 843 kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

2 bin 800 ton tuz kullandı
Kentte bazı bölgelerde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 30 dereceyi bulduğu dondurucu soğuklarla da mücadele eden ekipler, sorumluluk alanındaki 25 ana arter ve 65 ara arter ile bin 153 mahalle yolunda geceli gündüzlü mesai harcayarak, yolların kapalı kalmaması için var gücüyle çalışıyor. Dondurucu soğuklarda yollarda oluşan buzlanmaya karşı da etkili bir mücadele yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin ton tuz kullanarak yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçti.

135 bin ton kar Sıhke Gölü’ne can suyu olacak
Kent merkezinde biriken karların ulaşımda herhangi bir aksaklığa sebep olmaması için yoğun mesai harcayan ekipler, kent merkezindeki kar kütlelerini iş makineleri yardımıyla Sıhke Gölü civarına taşıyor. Karla mücadelede teknolojik araçlardan da faydalanan ekipler, kar toplama aracı başta olmak üzere iş makineleri yardımıyla şu ana kadar 9 bin kamyon seferiyle ortalama 135 bin ton karı, İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Gölü civarına taşıdı. Kardan dağlar oluşan alandaki karların kurumaya yüz tutan Sıhke Gölü için can suyu olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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