Tuşba Belediyesinden öğrencilere sinema jesti

Van’ın Tuşba Belediyesi, yarıyıl tatilinde bulunan öğrencileri sinemaya götürdü.

Tuşba Belediyesi yarıyıl tatilinde olan öğrencilere yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında onları sinemayla buluşturdu. Yoğun geçen eğitim öğretim süreci sonrası öğrencilerin stres atmaları ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla yapılan etkinlikle öğrenciler moral buldu. Tuşba ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe yaklaşık 80 öğrenci katıldı. Korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek sinema salonuna alınan öğrenciler, son günlerin en çok beğenilen filmi ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Sinema salonunda güzel vakit geçiren öğrenciler, yoğun temponun ardından sinema programının kendilerini mutlu ettiği belirterek, bu etkinliğin yapılması için talimat veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ettiler.

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